'Anarchici bloccano banchetto della Lega'

Durante un'iniziativa elettorale della Lega in centro a Bologna, un banchetto in via Marconi, alcune persone hanno impedito ai passanti di avvicinarsi, distribuendo un volantino firmato da 'anarchici e anarchiche'.

E' la stessa candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, la senatrice Lucia Borgonzoni, a denunciare l'episodio. "Ecco a voi gli stessi 'democratici' che anche il 14 novembre, in occasione della nostra iniziativa al Paladozza, manifestavano contro di noi". Nel volantino si dice che "Movimento e partiti populisti e razzisti tendono a prender piede, [...] Non staremo a guardare". Per Borgonzoni sono "parole e azioni che sanno di minaccia. Non ci lasciamo intimidire. Grazie a chi ci sta manifestando la propria solidarietà, grazie alle forze dell'ordine, intervenute per garantire la sicurezza". Sul posto infatti è presente la Polizia.