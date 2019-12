Gianni Morandi compie 75 anni, pioggia auguri su Fb

Gianni Morandi compie 75 anni e il pubblico lo riempie di auguri con migliaia di like e di post sulla sua pagina Facebook. Volto sorridente, in mano un rametto di bacche natalizie, il cantante di Monghidoro pubblica una 'foto segna tempo' realizzata da Anna Dan, seconda moglie e sua compagna da un quarto di secolo. I commenti lievitano di minuto in minuto, e per tutti i fan Morandi ha una parola di ringraziamento e di affetto, com'è nel suo stile social.

Per il 'Gianni nazionale' è un giorno di pausa nella serie di concerti da tutto esaurito 'Stasera gioco di casa', che lo vedono protagonista al teatro Duse di Bologna dall'1 novembre e fino al 27 febbraio: venticinque appuntamenti, di cui 17 ancora da affrontare, a ripartire da domani sera, giovedì, su quel palco che lo vide esibirsi per la prima volta nel 1964 e sul quale ora, attraverso il concerto in forma acustica, Morandi ripercorre tutte le emozioni della sua vita in musica.(ANSA).