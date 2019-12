M5s, domani voto online per le regionali

A partire da domani, 11 dicembre, gli iscritti del MoVimento 5 Stelle residenti in Emilia-Romagna sono chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau per decidere la lista dei nomi dei candidati alle future elezioni regionali. E' quanto si legge in un posto sul blog del Movimento Cinque Stelle.

Gli iscritti dell'Emilia-Romagna voteranno in due fasi: domani dalle 10 alle 19 per i candidati consiglieri regionali e giovedì 12 dicembre, dalle 10 alle 19, per la scelta del candidato Presidente. Ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau, potrà esprimere fino a 3 preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione. Il candidato consigliere arrivato primo nella propria circoscrizione, entrerà a far parte della lista dei candidati alla carica di candidato Presidente per la votazione di giovedì.