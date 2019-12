Mostre: Bologna, 'Noi siamo la Minganti'

(ANSA) - BOLOGNA, 9 DIC - 'Noi siamo la Minganti: Bologna e il lavoro industriale tra fotografia e memoria (1919-2019)' è il tema della mostra fotografico-documentale, realizzata nel Centenario delle Officine Minganti, visitabile dal 12 dicembre al 10 maggio al Museo del Patrimonio industriale di Bologna.

Inaugurazione mercoledì 11 dicembre alle 11.

L'esposizione racconta la storia di questa fabbrica metalmeccanica come luogo del lavoro e della produzione. In mostra foto da archivi personali e pubblici che documentano il lavoro all'interno dello spazio industriale, la varietà della produzione, fino alla mobilitazione contro la chiusura della fabbrica. Materiale documentario e ricordi integrati da videointerviste a ex lavoratori e lavoratrici completano la ricostruzione dell'identità delle Officine Minganti.

L'iniziativa si sviluppa in sinergia con il più articolato progetto di public history 'Bologna metalmeccanic@' promosso da Associazione Clionet, Università di Bologna, Fiom Bologna, Museo del Patrimonio Industriale.