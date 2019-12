Calcio: la Spal conferma la fiducia all'allenatore Semplici

(ANSA) - FERRARA, 09 DIC - Una nottata di riflessioni, una giornata di colloqui. E la conferma di Leonardo Semplici sulla panchina della Spal. La sconfitta di ieri pomeriggio contro il Brescia ha certificato in maniera conclamata la crisi biancazzurra, tanto che la società - per la prima volta nei cinque anni di rapporto professionale col tecnico - aveva messo in discussione la sua posizione.

Pure ci sono stati contatti con Gianni De Biasi. Poi un po' l'ex tecnico dell'Albania ha tentennato, un po' l'incontro a pranzo tra Semplici e dirigenti ha creato i presupposti per la prosecuzione del rapporto. E così, nel tardo pomeriggio, la Spal ha indirettamente fatto sapere che le strade tra club e trainer proseguono. Ma non sarà una fiducia illimitata. Intanto, la squadra andrà in ritiro e domenica all'Olimpico la attende la Roma. . (ANSA).