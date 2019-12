Nuoto: Europei 25m; bronzo Scozzoli nei 100 rana maschili

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Ancora una medaglia per l'Italnuoto agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow: è quella di Fabio Scozzoli che, con il tempo di 56″55 ha conquistato il bronzo nei 100 rana. L'oro è andato all'olandese Kamminga (56″06) , medaglia di bronzo per il bielorusso Shymanovich (56″42). Quinto posto per Nicolò Martinenghi (56″70). (ANSA).