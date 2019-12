Incastrato in macchinario, perde mano

Grave incidente sul lavoro in mattinata all'interno dell'azienda forlivese Visani costruzione metalliche, nella frazione di Carpena. Un artigiano 50enne, per cause ancora da chiarire, mentre stava lavorando su una macchina operatrice è rimasto incastrato con un braccio, subendo l'amputazione traumatica di una mano. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai compagni di lavoro e successivamente dal personale del 118 e dei vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in elicottero, col codice di massima gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena. In corso indagini da parte della locale questura e della medicina del lavoro per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.