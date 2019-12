Moto: Domenicali "lavoriamo duro per una Ducati migliore"

"Ci stiamo preparando alla prossima stagione, lavorando moltissimo". Ad assicurarlo l'ad di Ducati, Claudio Domenicali, ricordando che "abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto bene, vincendo tre gare e laureandoci vicecampioni del mondo per la terza volta consecutiva", però - ha proseguito - "ci sono diverse cose che non hanno funzionato come avremmo voluto". Oltre "a quel campione straordinario e coriaceo che è Marc Marquez, che però abbiamo già battuto ripetutamente".

Dunque, ha spiegato Domenicali a margine di una conferenza stampa sulla Motor Valley emiliano-romagnola, "abbiamo punti di forza e altri da migliorare, come li ha il nostro Dovizioso: lui si sta riposando, ne ha diritto dopo una stagione molto dura, mentre i nostri ingegneri sono al lavoro per preparare una moto migliore di quella di quest'anno". (ANSA).