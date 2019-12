Fa rapina e pubblica video su Instagram

Pubblica un filmato di una sua rapina, facilitando così le indagini dei carabinieri. I militari di Assisi, in collaborazione con i colleghi di Forlì, hanno arrestato - in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Perugia - un ventenne pregiudicato forlivese ritenuto l'autore di una rapina commessa nei presi della stazione di Assisi lo scorso 13 agosto. Il giovane, minacciando un anziano con un coltello, lo aveva rapinato di portafogli, telefonino e chiavi dell'auto, per poi allontanarsi con la vettura della sua vittima.

Nel corso delle successive indagini i militari, grazie ad un profilo fantasma, sono riusciti a estrapolare un video pubblicato dal giovane forlivese, la sera del 13 agosto, sul proprio profilo lnstagram, che lo riprendeva l'interno dell'autovettura dell'anziano assisano. Il video mostrava delle banconote ed il telefono cellulare della vittima, nonché l'immagine del volto del giovane riflesso nello specchietto retrovisore.