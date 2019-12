Protesta animalisti a difesa dei macachi

'Parma capitale della cultura. Torturare sei macachi non è un bel biglietto da visita' è quanto scritto sullo striscione che uno sparuto gruppo di attivisti del Coordinamento per i Macachi Liberi ha srotolato davanti a Palazzo Mezzanotte a Milano dove è in programma la conferenza stampa di Parma capitale della cultura 2020. La protesta si riferisce a sei macachi utilizzati per uno studio dell'università di Parma 'Lightup – Turning the cortically blind brain to see'.

"I primati - spiegano dal coordinamento - sono già privati di ogni libertà ed in fase di addestramento per essere sottoposti ad un intervento alla corteccia cerebrale che limiterà al minimo la loro vista e dopo 5 anni di sperimentazione verranno uccisi. Oggi chiediamo anche a Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e a Michele Guerra, assessore alla Cultura del Comune di Parma di prendere una posizione su questo progetto che è diventato oramai un caso nazionale costato due milioni di euro di finanziamenti europei".