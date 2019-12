Diminuito l'allarme per la piena del Po, in Emilia-Romagna è ancora un lunedì da allerta 'arancione' per le piene dei fiumi a causa di una nuova perturbazione con piogge diffuse su tutto il territorio. In particolare, segnalano Protezione civile e Arpae, l'allerta è stata emessa per le province di Bologna, Ferrara e per la Romagna. Sotto osservazione in particolare gli affluenti del fiume Reno.