Salvini,in settimana chiudiamo Regionali

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Dovevamo vederci questa settimana per decidere poi Berlusconi non è stato bene e quindi aspettiamo che stia meglio ma comunque in settimana ci vediamo per decidere e chiudere". Risponde così il leader della Lega Matteo Salvini a chi gli chiede se sia previsto a breve un incontro con gli altri leader del centrodestra per definire le candidature alle prossime elezioni.

A chi gli chiede se il candidato della Campania sia Stefano Caldoro, Salvini risponde: "Non so chi abbia proposto Forza Italia". E a chi allora gli fa notare che il nome indicato dagli azzurri sia proprio quello di Caldoro, il leader della Lega replica: "L'ho letto sui giornali non me lo hanno detto loro".