Uto Ughi al Duse con Griminelli

Il violinista Uto Ughi torna a Bologna, mercoledì 27 novembre alle 21 al Teatro Duse, assieme al flautista Andrea Griminelli e ai Solisti Veneti, l'orchestra d'archi nata nel 1959 per volere di Claudio Scimone, che da poco è rimasta orfana del suo fondatore. I due strumentisti proporranno un programma monografico dedicato alla figura di Antonio Vivaldi: verranno infatti eseguiti quattro concerti per violino dell'Op.10, le celeberrime Quattro stagioni, e alcuni concerti per flauto tra i quali gli altrettanto celebri La tempesta di mare, La notte e Il cardellino. Uto Ughi leggerà e commenterà i sonetti vivaldiani che precedono l'esecuzione di ogni concerto, per restituire al testo tutta la sua poeticità, facendo apprezzare la musicalità dei versi e quella delle note.