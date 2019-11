Tenta suicidio nel fiume, salvata da Cc

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - Questa mattina i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Imola, nel Bolognese, hanno tratto in salvo un'anziana donna che aveva tentato il suicidio gettandosi nel fiume Santerno. L'istinto di sopravvivenza, però, è prevalso e quando la signora si è resa conto che stava per annegare si è aggrappata ad un blocco di cemento.

La scena è stata notata da un passante che ha chiamato il 112 e una pattuglia che stava costeggiando il fiume è intervenuta in meno di un minuto. Arrivati sul posto i carabinieri si sono tuffati in acqua e hanno afferrato la donna, che è stata portata in salvo. Impaurita e sotto choc, i militari l'hanno affidata alle cure del 118.