Fotografia: E-R domina concorso 'Wiki Loves Monument'

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - La bellezza unica e le atmosfere slow che appartengono da sempre all'Emilia-Romagna hanno conquistato quest'anno la giuria di Wiki Loves Monument che ha premiato la regione con un primo, un secondo e un settimo posto nella classifica italiana delle prime dieci fotografie più belle in concorso per l'edizione 2019. Sul primo gradino del podio, Ferrara con una scatto del Palazzo dei Diamanti e di una bicicletta; sul secondo Bologna con un'immagine dei Portici di San Luca. In settima posizione uno scatto di Comacchio, la 'Piccola Venezia' del Ferrarese.

Sono state 215mila, provenienti da 47 nazioni, le immagini caricate sul sito del contest quest'anno, di cui 25.889 sono stati realizzate e caricate da fotografi italiani. Gli scatti sono già disponibili sul database digitale di Wikimedia Commons, che mira a raccogliere, promuovere e valorizzare sul web beni culturali e bellezze artistiche.

Sempre più attiva la partecipazione dei fotografi italiani, tra professionisti ed amatori, che in 925 hanno partecipato a questa 8/a edizione della competizione. L'Emilia-Romagna, rappresentata da 5.643 immagini, è arrivata in finale nazionale con tre suggestive immagini in bianco e nero che ora accedono alla finalissima insieme agli altri Paesi in gara. (ANSA).