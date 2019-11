Comune Imola, Izzo nominato commissario

Trascorsi, come prevede la legge, venti giorni, sono diventate efficaci e irrevocabili le dimissioni della sindaca Manuela Sangiorgi, eletta l'anno scorso per il Movimento 5 Stelle. Il prefetto di Bologna Patrizia Impresa ha così nominato il commissario, che è il prefetto Nicola Izzo. Si occuperà della provvisoria amministrazione del Comune di Imola. Anche il Consiglio comunale è sospeso con effetto immediato in attesa del decreto presidenziale di scioglimento. Al Commissario spettano i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

Izzo, 70 anni, ha una lunghissima esperienza negli uffici dell'Interno: è stato questore, poi prefetto, quindi vicecapo della polizia. Ha esperienza anche come commissario prefettizio in Comuni sciolti.