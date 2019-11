Maltempo: Idice esondato, oltre 200 gli evacuati

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Sono circa 210 per ora le persone interessate dall'evacuazione a Budrio, dove il fiume Idice ha rotto l'argine nei presi di via Viazza. Si tratta dei residenti in quella parte di strada. Il Comune è in contatto con la protezione civile ed è stata disposta la chiusura di alcune strade, tra cui la trasversale di pianura nel tratto tra Budrio e Villa Fontana. (ANSA).