Moto Gp: Valencia, pole di Quartararo

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Fabio Quartararo (Yamaha Srt) ha conquistato l'ultima pole position stagionale del mondiale MotoGp. Sul circuito di Valencia, il francese ha preceduto di soli 32 millesimi il campione del mondo Marc Marquez (Honda) e di un decimo l'australiano Jack Miller (Ducati Pramac). Seconda fila per Maverick Vinales (Yamaha), quarto, Andrea Morbidelli (Yamaha Srt), quinto, e Andrea Dovizioso, sesto. Decimo tempo per Danilo Petrucci, con la seconda Ducati ufficiale, e solo 12/o per Valentino Rossi (Yamaha).