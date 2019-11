Arte: due dipinti del Mastelletta alla Pinacoteca di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Due tele di Andrea Donducci detto 'Il Mastelletta' (1575-1655), 'Sansone e Dalila' e 'L'offerta di Abigail a David', donate alla Pinacoteca nazionale di Bologna per lascito testamentario dello storico dell'arte Eugenio Busmanti, saranno presentate al pubblico mercoledì 20 novembre (ore 17) nella sede di via Belle Arti dalla Società di Santa Cecilia-Amici della Pinacoteca nazionale, associazione nata per sostenere le attività del museo e incrementarne le collezioni. I dipinti fanno parte del percorso espositivo e vanno ad integrare il fondo di opere dell'artista bolognese già presenti in collezione, provenienti dalle soppressioni napoleoniche e dalla donazione Zambeccari. I due grandi dipinti con storie bibliche, in esemplare stato di conservazione, compaiono nell'inventario (1638) della collezione romana del marchese/banchiere Vincenzo Giustiniani e sono pressoché coevi delle due tele che il pittore realizzò per la Cappella dell'Arca nella Basilica di San Domenico, subito dopo il suo rientro a Bologna.(ANSA).