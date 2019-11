Organizzatori 'sardine', 'suonata sveglia'

"Quindicimila è un numero realistico" delle 'sardine' umane che ieri sera hanno gremito Piazza Maggiore a Bologna in risposta alla kermesse della Lega per la candidatura di Lucia Borgonzoni alle regionali in Emilia-Romagna. Lo dice all'ANSA Mattia Santori, uno dei quattro ragazzi che ha lanciato il flashmob su Facebook. "Siamo sommersi di reazioni - afferma - volevamo suonare una sveglia collettiva e la sveglia è suonata. Ora dal basso c'è già una risposta libera, il nostro risultato più bello".

Dopo Bologna 'sardine' a Modena. "Lunedì ci sarà il primo flashmob delle 'sardine unite' a Modena in vista di una visita di Matteo Salvini in città, lo hanno appena lanciato degli studenti. Il fatto che altri inseguano il nostro messaggio è per noi un ottimo risultato", dice Mattia Santori. "La nostra idea era portare qualcosa di nuovo smettere di inseguire il vecchio proposto da altri. Ora vogliamo sfruttare la nostra visibilità per dare voce a coloro che vorranno organizzare simili iniziative".