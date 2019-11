Musica: Takacs Quartet torna a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - Nato nel 1975 dalla passione di quattro studenti dell'Accademia Franz Liszt di Budapest e divenuto negli anni un ensemble di riferimento nel panorama internazionale, il Takács Quartet ritorna a Bologna, dopo 22 anni di assenza, per la stagione dei Concerti di Musica Insieme (domani alle 20.30 all'Auditorium Manzoni). La compagine ungherese, che il 12 replicherà il concerto al Conservatorio Giuseppe Verdi Milano, ha scelto un programma che va dal padre del quartetto, Joseph Haydn, ai colori dell'Europa Orientale di Béla Bartók (Quartetto N. 6), per concludere con lo struggente Quartetto Op. 13 di Felix Mendelssohn. "Cerchiamo di diversificare i nostri programmi - spiega il violoncellista del gruppo, András Fejér - in modo da mantenere sempre una certa freschezza, e naturalmente di suonare brani che amiamo e che si completano l'un l'altro. È il caso di Mendelssohn, il cui Quartetto è intriso di riferimenti beethoveniani, o del brano di Bartók, che ha un posto d'onore nei nostri programmi".