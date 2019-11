L'Orchestra della Rai a Modena

(ANSA) - MODENA, 8 NOV - La stagione sinfonica del Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena prosegue il 9 novembre alle 20.30 con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Juraj Valčuha e con la partecipazione dei pianisti Emanuele Arciuli e Andrea Rebaudengo. La locandina della serata comprende Macchine in Echo per due pianoforti e orchestra di Luca Francesconi, la Suite sinfonica da L'amore delle tre melarance di Sergej Prokofiev e L'Uccello di fuoco di Igor Stravinsky. Un programma che mette dunque a confronto l'esperienza artistica del compositore milanese con alcuni capolavori e opere di riferimento del Novecento storico. Macchine in Echo è una commissione della WDR Sinfonieorchester Köln che l'ha eseguita per la prima volta nel 2015 sotto la guida di Peter Rundel.