Di Maio, contrari a alleanze per Regioni

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Nella prossima settimana avrò riunioni con i gruppi della Calabria ed Emilia. Oggi nel Movimento non c'è un consenso per fare alleanze con il Pd. A livello nazionale non è un'alleanza ma un governo che mette insieme i voti perché non abbiamo raggiunto il 51% dei consensi". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso del forum ANSA.