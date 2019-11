Domenicali all'Harvard Business School

(ANSA) - BOLOGNA, 5 NOV - Stefano Domenicali, presidente e ceo di Automobili Lamborghini, è stato invitato dall'Harvard Business School di Boston come speaker d'eccezione nel programma di Executive Education. Nella lecture Domenicali ha presentato ai partecipanti del General Management Program la storia leggendaria del marchio e discusso le dinamiche che hanno condotto la Casa di Sant'Agata Bolognese ad essere oggi protagonista nel segmento luxury dell'automotive mondiale.

Al corso partecipano 143 executive provenienti da tutto il mondo e ha l'obiettivo di prepararli a posizioni di senior leadership all'interno delle rispettive organizzazioni.

"Per noi - ha detto Domenicali - è un grande privilegio poter rappresentare il Made in Italy ed essere chiamati come riferimento all'interno di un colosso del sapere mondiale. Oggi Lamborghini non è solo sinonimo di eccellenza tecnologica, di design e di innovazione, ma è diventata un vero e proprio trend-setter nel segmento del lusso".