Cade da una scala e muore nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 5 NOV - Un uomo è morto in ospedale quattro ore dopo un infortunio sul lavoro avvenuto stamattina a Zurco, frazione del comune di Cadelbosco Sopra, nella Bassa Reggiana. La vittima, un 51enne di Scandiano, nel comprensorio ceramico in provincia di Reggio Emilia, è caduto da una scala in un solaio di un'abitazione privata mentre stava compiendo un'opera di disinfestazione di vespe selvatiche per conto di una cooperativa sociale della quale era dipendente. Subito è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Reggio Emilia, ma le sue condizioni sono precipitate: troppo grave il trauma cranico riportato. Sul caso indaga il personale della medicina del lavoro dell'Ausl. La Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause della caduta. Nessuna ipotesi è esclusa, dal malore improvviso fino allo shock anafilattico dovuto a una puntura di insetto.