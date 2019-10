Bonaccini-Borgonzoni, sfida a confronto

I due candidati principali alle regionali dell'Emilia-Romagna, il governatore uscente del centrosinistra Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni, si sono sfidati a un confronto pubblico. "Sono disponibilissimo ad incontrarci quando vuole - ha detto Bonaccini - per discutere pubblicamente di Emilia-Romagna. Se ho tirato in ballo Salvini non era certo per sminuire lei, ma solo perché vedo che parla sempre lui al posto suo. Sarebbe una notizia se Borgonzoni avesse deciso di lasciare a Roma Salvini per la prossima campagna elettorale e di giocarsela in prima persona come candidata. Sarei il primo a congratularmene, visto che qui dobbiamo discutere di Emilia-Romagna e di chi sia la persona più adatta a governare questa bellissima Regione". Si dice pronta anche Borgonzoni: "Sono felicissima che Bonaccini abbia finalmente accettato un confronto pubblico con me. Finalmente, era da tempo che glielo chiedevo", ha detto.