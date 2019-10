Trattore si ribalta, morto agricoltore

Un agricoltore di 78 anni è morto intorno alle 13 schiacciato dal trattore mentre lavorava in un campo in località Croce di Monte Colombo, nel Riminese. Il trattore si è ribaltato e l'uomo è caduto ed è rimasto sotto il peso del mezzo agricolo.

Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 e i Vigili del Fuoco di Rimini per liberare l'agricoltore dal mezzo pesante.