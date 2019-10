Incidente mortale nel Ravennate

Un 59enne di Codigoro, nel Ferrarese, é morto nello schianto tra due auto, verso l'una della scorsa notte sulla Ravegnana tra Longana e Ghibullo, nel Ravennate. Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, la vettura, una Lancia Y, sulla quale l'uomo viaggiava seduto sul sedile posteriore, per cause ancora al vaglio si è scontrata con una Subaru guidata da un 20enne della zona: il giovane ha riportato ferite non gravi così come il 62enne a bordo della prima auto. Il 67enne che guidava la Lancia è stato invece portato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena.