Contributi E-R per defibrillatori

(ANSA) - BOLOGNA, 18 OTT - Centomila euro per cento nuovi defibrillatori negli impianti sportivi dell'Emilia-Romagna. La Regione ha approvato un bando per l'assegnazione dei fondi alle società sportive che gestiscono impianti pubblici. Per concorrere all'assegnazione, il clic day è il 24 ottobre.

La dotazione finanziaria è di 100 mila euro: ogni domanda finanziata riceverà un contributo di 1.000 euro, e dunque saranno in totale 100 i nuovi defibrillatori destinati ad altrettante strutture.

"Diamo continuità a un impegno di grande importanza per le persone e le nostre comunità ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - òo facciamo insieme ai Comuni attraverso il piano regionale da oltre 40 milioni per la riqualificazione dell'impiantistica sportiva, che sta portando alla realizzazione di decine e decine di interventi in più di 150 comuni in tutta l'Emilia-Romagna, e lo facciamo insieme alle società sportive, che grazie a tantissimi volontari rendono effettivo il diritto di cittadini a fare sport".