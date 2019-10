Torna Gender Bender, 'Radical Choc'

Centoventi appuntamenti su 20 diverse location con una platea di partner italiani e internazionali che cresce da 60 a 80 soggetti. 'GenderBender', il festival internazionale prodotto dal circolo del Cassero e dedicato all'esplorazione artistica delle identità di genere e degli orientamenti sessuali, compie 17 anni e torna dal 23 ottobre al 3 novembre a Bologna. L'edizione 2019 si intitola 'Radical Choc' e alla storica direzione artistica di Daniele Del Pozzo, premio Ubu come miglior curatore nel 2018, affianca quella di Mauro Meneghelli. La manifestazione avrà anche una connotazione ecologica: quest'anno per ogni biglietto acquistato verranno tutelati 10 metri quadrati di Amazzonia sostenendo il progetto 'Foreste in Piedi'.

Dopo l'anteprima dell'incontro, il 7 ottobre, con Eve Ensler, l'autrice de 'I monologhi della Vagina', il festival entrerà nel vivo con ben 11 spettacoli di danza, di cui 4 in prima nazionale.