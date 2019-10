The Irishman in sala dal 4 al 6 novembre

The Irishman di Martin Scorsese sarà nelle sale italiane, come evento, distribuito dalla Cineteca di Bologna, dal 4 al 6 novembre, e, dal 27 novembre, disponibile su Netflix. Nuovo monumentale lavoro con il quale Scorsese torna a raccontare le vicende della mafia americana, The Irishman narra la vicenda di Frank Sheeran, interpretato da Robert De Niro, attorno al quale si raccoglie un super cast che va da Al Pacino a Joe Pesci, passando per Harvey Keitel.

Prodotto da Netflix, The Irishman sarà in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, lunedì 21 ottobre. La Cineteca di Bologna, da anni impegnata nella distribuzione dei classici restaurati e di titoli contemporanei che difficilmente troverebbero in Italia un canale distributivo, rinnova la collaborazione con Netflix - dopo l'esperienza dello scorso anno con ROMA di Alfonso Cuarón - per portare al pubblico italiano il nuovo film di un autore al quale è da tempo legata.