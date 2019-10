Mostre, 'Bologna s'industria' al via

(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - Le botteghe artigianali del territorio bolognese si trasformarono nel secondo Dopoguerra in piccole imprese, la media industria protagonista della scena industriale. Una produzione testimoniata dalla mostra 'Bologna s'industria - La rinascita economica dal secondo Dopoguerra agli anni '80 nelle immagini dell'archivio Fototecnica', dal 15 ottobre al 15 gennaio a San Giorgio in Poggiale.

L'esposizione è suddivisa in dieci sezioni tematiche con 110 fotografie (stampe moderne da scansione digitale dei negativi originali su lastra in vetro), del fondo Fototecnica, e offre uno spaccato della varietà produttiva dell'industria di area bolognese: dal settore meccanico a quello agroalimentare, chimico-farmaceutico e radioelettrico, dalle immagini di vita nella fabbrica fino ai servizi di moda.

L'archivio Fototecnica (ceduto alla fondazione Cassa di Risparmio) è composto da cinquantamila lastre che documentano l'attività svolta dal laboratorio dal 1948 al 1981, e ne sono state digitalizzate cinquemila.