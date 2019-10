Ambiente, al via 'KilometroVerdeParma' Accordo per barriera 'green'. Pizzarotti, prima volta in Italia

Una barriera verde, un vero e proprio bosco lungo 11 chilometri in grado di schermare la città dalle emissioni inquinanti provenienti dall'Autostrada del Sole. È questo KilometroVerdeParma, il progetto che oggi ha preso il via nella città emiliana con la firma del protocollo di intesa fra pubblico e privato. A siglarlo, il Comune di Parma, la Regione Emilia-Romagna, l'Unione Parmense degli Industriali, l'Associazione 'Parma, io ci sto!', la Confederazione Italiana Agricoltori Parma, la Federazione Provinciale Coldiretti di Parma e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale-Parchi del Ducato. Il progetto prevede la realizzazione di una fascia che seguirà, nel versante sud, il tracciato dell'A1 lungo tutto il Comune di Parma. Una barriera vegetale a contrasto delle polveri sottili e a protezione dell'ambiente. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Suggerisci

