Incidente mortale nel Piacentino

Incidente stradale mortale nella notte in provincia di Piacenza. Un uomo di 51 anni, Maurizio Rossini, è deceduto dopo esser uscito di strada in auto. Per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata in un campo, di fianco alla provinciale che collega il comune di San Pietro in Cerro alla frazione di San Pedretto. Sul posto Vigili del fuoco e 118, ma per il 51enne non c'era più nulla da fare.