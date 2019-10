Scontro tra due auto, morta 69enne

(ANSA) - RAVENNA, 12 OTT - Una donna di 69 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi poco prima delle 16 tra due auto sulla Statale 16 Adriatica nei pressi di Savio, alle porte di Ravenna.

Secondo i primi rilievi della Polstrada, lo schianto si è verificato all'altezza del ponte della Bevanella per una possibile invasione di corsia. In seguito all'urto frontale, la parte anteriore delle due vetture è andata completamente distrutta. Per consentire i soccorsi di 118 e Vigili del Fuoco, quel tratto di Statale è stato chiuso al traffico anche con l'ausilio della Polizia Locale.