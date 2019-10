Investito da bici, muore in ospedale

E' morto ieri sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma dopo 24 ore di agonia Oscar Ragazzoni, ingegnere modenese di 46 anni residente a Castelnuovo Rangone, investito da una bicicletta mentre attraversava la strada a piedi.

L'incidente, giovedì pomeriggio in una delle strade dell'Oltretorrente di Parma. Il 46enne, colpito dalla bicicletta, era caduto a terra battendo violentemente la testa.

Le sue condizioni erano subite apparse molto gravi ma ieri, nel pomeriggio, il quadro clinico si è ulteriormente aggravato.

Ragazzoni era business analyst della Ig Consulting (Gruppo Maps) di Modena e, per conto della sua azienda, collaborava con numerose aziende Usl dell'Emilia-Romagna. Al momento dell'incidente era a Parma proprio per un meeting di lavoro.