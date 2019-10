Skipass a Modena, Freeski e Snowboard

(ANSA) - BOLOGNA, 8 OTT - Torna Skipass, il Salone del turismo e degli sport invernali a Modena, in fiera dal 31 ottobre al 3 novembre e anche quest'anno, come nel 2018, sarà allestita la rampa di gara che ospiterà allenamenti, qualifiche e finali della Fis Freeski & Snowboard Big Air World Cup, la Coppa del Mondo FIS di Big Air. L'inizio dei lavori per la costruzione della struttura, la più grande in Italia, è previsto per venerdì 11 ottobre. "La presenza al nostro evento di una competizione internazionale come questa ci conferma il punto di riferimento dell'universo neve, anche agonistico. Una posizione conquistata in 25 anni di attività ma che grazie alla FIS World Cup Big Air si rafforza e ci proietta nel panorama mondiale degli eventi del settore neve", commenta il nuovo direttore generale di ModenaFiere, Marco Momoli.