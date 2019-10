Un uomo di 88 anni è stato travolto e ucciso da un furgone lungo la strada provinciale di Valnure, a Pontedellolio (Piacenza). L'anziano era in sella a una bici da corsa che è stata centrata dal mezzo lungo un rettilineo. Sul posto 118, l'eliambulanza e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare. I rilievi sono stati seguiti dalla polizia stradale di Piacenza.