Parma 2020, l'arte su piattaforma Google

(ANSA) - BOLOGNA, 2 OTT - Il Comune di Parma collaborerà con Google per il progetto 'Arts & Culture' in vista del programma di Parma Capitale italiana della Cultura 2020. La partnership è finalizzata a mettere contenuti nello spazio online del servizio Google Art. Un modo per rendere fruibile a tutti l'esperienza artistica di un luogo.

Una collaborazione importante, tra Comune e Google, che prevede anche l'impiego di due neolaureati da poter inserire nel percorso con un tirocinio di sei mesi. A loro il compito di inserire i metadati delle opere censite sulla piattaforma informatica di Google e tradurre in inglese didascalie e testi descrittivi delle opere d'arte.