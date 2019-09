Morto Campos Venuti, cordoglio Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Cordoglio, da parte del sindaco di Bologna, Virginio Merola per la morte dell'architetto e urbanista Giuseppe Campos Venuti scomparso a 93 anni, a quanto appreso, nel tardo pomeriggio di ieri. Romano di nascita è stato protagonista per la svolta urbanistica della città emiliana - di cui era da tempo residente - negli Anni Sessanta.

"Bologna deve a Giuseppe Campos Venuti le scelte urbanistiche che, ancora oggi, la rendono una città differente, una città migliore - sostiene, in una nota, il primo cittadino emiliano -: dobbiamo fare tesoro del suo coraggio riformista e della libertà di pensiero che ha esercitato con tenacia e coerenza. Le mie più sentite condoglianze ai suoi figli e a tutti i familiari, perdiamo una persona che ha fatto bene alla nostra città".