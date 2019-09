Conserve fai da te per 1 italiano su 4

(ANSA) - BOLOGNA, 29 SET - In quasi una famiglia italiana su quattro (23%) con l'arrivo dell'autunno si preparano conserve fatte in casa, per garantirsi un'alimentazione più genuina, naturale, 100% nazionale e per ridurre gli sprechi. È quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixé presentata al Villaggio contadino a Bologna con il primo Cooking Show 'sovranista' con gli agrichef che svelano i trucchi per le preparazioni. Tra agricoltori e sfogline oggi è atteso il leader della Lega Matteo Salvini.

"La preparazione delle conserve in casa - sottolinea Coldiretti - è tornata di grande attualità di fronte ai ripetuti scandali alimentari e all'esigenza di garantire la qualità e la naturalità dell'alimentazione".

"L'Italia - spiega il presidente dei coltivatori diretti Ettore Prandini - è all'avanguardia in Europa per la trasparenza delle informazioni sulle etichette degli alimenti ma questo primato rischia di essere cancellato dall'entrata in vigore nell'aprile 2020 delle norme europee fortemente ingannevoli per i consumatori".