Binotto "tanta amarezza, non perfetti"

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Per vincere bisogna essere perfetti e non lo siamo stati. L'amarezza è tanta, il dispiacere anche, ma credo dovremmo essere incoraggiati dalla prestazione della vettura. Credo che ci saranno altre gare dove potremmo rifarci".

Mattia Binotto analizza a Sky il gp di Russia. E chiarisce sulla strategia: "Avevamo chiesto a Charles di concedere la scia a Sebastian. Forse avremmo dovuto essere ancora più chiari prima della gara, impareremo. "Siamo ancora più agguerriti. Un terzo posto non basta, non ci si accontenta più" aggiunto.