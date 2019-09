Dieci artisti 'completano' opera Ligabue

(ANSA) - BOLOGNA, 25 SET - A conclusione della mostra Ligabue da Gualtieri a Bologna, organizzata da Emil Banca, giovedì 26 settembre, alle 17, nella Sala Colonne dell'istituto saranno svelate dieci opere di altrettanti artisti che si sono cimentati nella rielaborazione dell'ultima opera di Ligabue rimasta incompiuta.

"L'ultimo quadro di Antonio Ligabue è un paesaggio abbozzato che l'artista non ha terminato perché colpito da ictus", spiega Franco Basile, curatore della mostra. "A conclusione della mostra - continua Basile - abbiamo chiesto a un gruppo di pittori come, secondo loro, Ligabue avrebbe terminato il lavoro, o come essi stessi lo avrebbero finito".

I pittori impegnati sono: Lidia Bagnoli, Giorgio Burnelli, Michele Cennamo, Gianni Cestari, Stefano Masotti, Nicola Nannini, Alessandro Nocentini, Davide Peretti Poggi, Ernesto Ubertiello, Alessio Vaccari.

Questi quadri, come il resto della mostra, resteranno in sala Colonne fino al 4 ottobre.