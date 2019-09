Sommelier birra, gara mondiale in Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Approda per la prima volta in Italia il Campionato mondiale dei sommelier per la birra: lo ospiterà Rimini il 27 settembre. Un concorso, organizzato dalla Doemens Academy insieme al partner italiano Arte Bier di Stefan Grauvogl, al quale parteciperanno 80 'Biersommelier' provenienti da 18 Paesi e tra questi 15 partecipanti dall'Italia.

Con vari turni di gara che porteranno alla finale, i Biersommelier dovranno dimostrare le loro abilità nei settori di competenza, tecnologia, descrizione sensoriale e presentazione della birra. A giudicare chi sarà il migliore, il sesto campione del mondo, una giuria internazionale.

La figura del 'Biersommelier' si è affermata da qualche anno, col compito soprattutto di promuovere questa bevanda in modo tale da conferirle un'immagine preziosa. Il campionato mondiale è stato inaugurato nel 2009 e si tiene ogni due anni in diverse città del mondo, alla ricerca del 'numero uno' tra oltre 5.000 sommelier. L'evento italiano sarà ospitato dal Grand Hotel di Rimini.