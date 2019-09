F1: Vettel, tifosi mi sono stati vicini

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "L'inizio della stagione è stato difficile, congratulazioni al team e ringrazio i tifosi, perché nelle ultime settimane non sono stato al meglio di me stesso, ma è stato bellissimo ricevere messaggi da tante persone che raccontavano i propri momenti difficili. Pensavo di essere in anticipo per il cambio gomme e invece è andata bene". Così Sebastian Vettel, a Sky, dopo la vittoria nel Gp di Singapore.

"Ero sorpreso nel giro successivo a trovarmi davanti, ma sono riuscito a controllare tutto. Però, la strategia ha funzionato", conclude.