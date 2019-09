Leclerc conquista pole al Gp Singapore

(ANSA) - BOLOGNA, 21 SET - Il ferrarista Leclerc ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Singapore che si correrà domani. E' la terza consecutiva del monegasco in questo mondiale di Formula 1. Al fianco del pilota transalpino partirà Hamilton con la Mercedes. In seconda fila la Ferrari di Vettel, terzo e la Red Bull di Verstappen, quarto. Quinta posizione per Bottas con la seconda Mercedes e sesta per Albon su Red Bull che partiranno dalla terza fila.