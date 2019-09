F1, super Leclerc, domina terze libere

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Una grande prestazione di Jacques Leclerc ha segnato le terze libere di F1 sul circuito di marina bay a Singapore dove domani si correrà il 15mo gran premio della stagione. Il giovane pilota della Ferrari, un po' a sorpresa considerate le caratteristiche della pista, ha fatto segnare il miglior tempo in 1:38.192 a conferma anche di una gran condizione sua e della Ferrari in questa fase della stagione.

Confermata dal terzo tempo di Sebastian Vettel, in ritardo di 619 millesimi. Fra i due piloti della rossa s'è infilato Lewis Hamilton, con un distacco di 207 millesimi dal monegasco. Il quarto tempo, in queste ultime libere che precedono le qualifiche, è stato fatto dall'altro pilota Mercedes, Bottas, a 693 millesimi da Leclerc. Poi a seguire Albon, Verstappen, Sainz, Norris e tutti gli altri. Per Giovinazzi 16mo tempo.