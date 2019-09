Contemporaneo al Bologna Modern Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - La quarta edizione di 'Bologna Modern: Festival per le musiche contemporanee', in programma dal 24 settembre al 30 ottobre con più di 20 eventi, si aprirà con lo spettacolo Instrument Jam della Compagnia Zappalà Danza.

Cuore della manifestazione, promossa dal Teatro Comunale di Bologna con la collaborazione di Musica Insieme, del Mambo, di FontanaMix Ensemble e altre istituzioni del territorio, saranno quattro concerti sinfonici che metteranno a confronto le musiche di compositori nati negli anni '80 dell'Ottocento (Casella, Ghedini, Pizzetti e Malipiero) con quelli nati cento anni dopo e dunque nel pieno della loro attività (Montalti, Corrado, Gardella) con l'eccezione di Alessandro Solbiati, nato invece negli anni '50, al quale il Comunale ha commissionato un brano che verrà eseguito in prima assoluta.