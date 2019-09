Sciocolà a Modena, festival cioccolato

Dal 31 ottobre al 3 novembre torna a Modena Sciocolà, il Festival del cioccolato. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Modena, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Tante le iniziative che animeranno il centro storico di Modena che per la seconda edizione ha scelto il tema dello sport. Pallavolo, calcio, motociclismo, scacchi, Formula 1 e tanto cioccolato lavorato dai maestri cioccolatieri che faranno sfoggio della propria creatività. La manifestazione, ad ingresso libero, è promossa da Cna Modena, organizzata da SGP Events in partnership con Acai, patrocinata dal Comune di Modena e dalla Regione Emilia Romagna, con il contributo della Camera di Commercio di Modena, main sponsor Bper Banca, QualiCasa e Sinergas e sponsor tecnico Callebaut. Tra le attrazioni, la realizzazione in scala 1:1 della Ferrari (20 quintali di cioccolato) in omaggio a Michael Schumacher nel suo cinquantesimo compleanno ad opera del cioccolatiere Mirco Della Vecchia.