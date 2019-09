Gusto e storia, Acetaie Aperte a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - Visite guidate ai luoghi di produzione, assaggi liberi in abbinamento ai prodotti tipici del territorio, una degustazione di cinque aceti balsamici - tre Igp e due Dop - in una torre antica del XVI secolo. Sono alcuni degli appuntamenti di Acetaie Aperte 2019, la manifestazione organizzata dai Consorzi di Tutela dell'Aceto Balsamico di Modena Igp e dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop per domenica 29 settembre in 38 acetaie della provincia di Modena.

L'edizione 2019 di Acetaie Aperte è uno degli eventi celebrativi del decimo anniversario della registrazione dell'Igp Aceto Balsamico di Modena, avvenuta il 3 luglio 2009, e una tappa di avvicinamento ai vent'anni dalla registrazione della Dop Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, avvenuta il 17 aprile 2000.